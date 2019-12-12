Sınıflarında İHA'yı konuk ettiler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sakarya İlkokulu'nun 3-B sınıfı öğrencileri İhlas Haber Ajansı Ayvalık Muhabiri Suat Salgın'ı sınıflarında ağırlayarak, birlikte kitap okudu.

Ayvalık'ta; Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçede de sürdürülen ‘Kitaptan Kanatlar' projesi dahilinde gerçekleşen etkinlikte; İhlas Haber Ajansı Ayvalık Muhabiri Suat Salgın öğrencilere gazetecilik mesleğini anlattı.

3-B sınıfı öğretmeni Fahriye Çakmak'ın yanı sıra 18 minik öğrencinin ev sahipliğinde gerçekleşen 20 dakikalık kitap okuma etkinliği öncesinde Gazeteci Salgın, minik öğrencilerle sohbet etti.