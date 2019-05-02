Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek ekipleri Burhaniye'de gösteri yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek'li halk oyunları ekiplerini konuk etti.

Cumhuriyet Meydanındaki etkinliğe 16 ekipten oluşan 500 kişi katılırken, meydanı dolduran yaklaşık bin 500 kişi geç saatlere kadar konuk ekiplerin oyunlarını izledi. Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek'den gelen ekipler kendi yörelerinin oyunlarını sahnelerden, Boşnak şarkıcı Haris Karabey de mini bir konser verdi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Erdal Şenay, “Bu gibi etkinliklerin insanlarımız ve halkımız tarafından beğenildiğini umuyorum. Bu gibi organizasyonların Burhaniye'de yapılması gerçekten çok iyi bir şey. Ben şahsım ve Burhaniyeliler adına Belediye başkanına teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de,”Bu akşam burada Balkan ülkelerimizden Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek ekipleri ile bir araya geldik. Gençlik Merkezi ekibi de iştirak etti. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Çeşitli ülkelerle beraber geleneklerimizi ve kültürlerimizi kaynaştırarak bu programlara devam edeceğiz” dedi.