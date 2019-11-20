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“Şirketlerde bağımsız denetimin önemi ve hile denetimi” panelde anlatıldı

Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği tarafından Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde bir panel düzenlendi.

Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği tarafından Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde bir panel düzenlendi. Panelde “Şirketlerde bağımsız denetimin önemi ve hile denetimi” konusunda uzmanlar önemli bilgiler sundu.


Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği'nin, paydaşları olan Balıkesir SMMM Odası ve Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası ile birlikte Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlediği “Şirketlerde bağımsız denetimin önemi ve hile denetimi” paneline yoğun ilgi gösterildi. Panelde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Uygulama Daire Başkanı Mustafa Sözen, Prof.Dr. Oğuzhan Aydemir, Bağımsız Denetçi Günaydın Topçu ve Dr. Yeminli Mali Müşavir Seçkin Kılıç'ın sunumları katılımcılar tarafından ilgi ve dikkatle izlendi.


Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Mustafa Eryaşa, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Bu tür etkinliklerimiz ve eğitim faaliyetlerimiz paydaşlarımızın katılımıyla devam edecektir” dedi.


Balıkesir Bağımsız Denetçiler Derneği'nin, paydaşları olan Balıkesir SMMM Odası ve Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası ile birlikte Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlediği panele İ.İ.B.fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğdubay Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin Erol, Bursa YMM Odası Yönetim Kurulu, Balıkesir SMMMO Yönetim kurulu, Bağımsız Denetçiler ve çok sayıda Üniversite öğrencisi katıldı.


Panel sonunda konuşmacılara plaketleri takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

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