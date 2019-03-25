‘Sırlar Dünyası' konulu çini sergisi açıldı

Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği ve Karesi Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Sırlar Dünyası' konulu çini sergisi düzenlenen törenle açıldı.

‘Sırlar Dünyası' konulu çini sergisi Güzel Sanatlar Galerisi sergi salonunda düzenlenen törenle açıldıı. 35 Kursiyer tarafından hazırlanan ve 170 çini eserinin yer aldığı serginin açılış kurdelsini İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Çaltı tarafından kesildi. Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Rafet Topalak açılış öncesi yaptığı konuşmada “Çini sergimizi açmak için burada toplandık. Kültür Müdürümüze bizi hiç yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederiz. Karesi Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte açtığımız bir kurs bu. Mine Akçakoca hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Oda gerçekten bu işe çok emek veren bu işe kendini adamış birisi. Bildiğiniz gibi çini sanatı dünyada ve ulusumuz da çok önemli. Mimar Sinan'dan bu yana gelen bir sanat bu. Bizim devam ettirebilmemiz için kadınlarımız bize çok gerekli. Çünkü kadınlar kültürde ve sanatta çok önemli yerlerdeler. Kadınlarımız bir toplumu geliştirebilmek daha ileri taşıyabilmek için kadınların bu işin içinde olması gerekir. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum, emeği geçen herkes sağ olsun. Sanat devam etisin derneğimizin amacı bu. Biz Balıkesir'inb sanatını Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği olarak bir adım ileri taşımak için buradayız”dedi.

Birbirinden güzel çini eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından beğeni toplarken sergi 30 Mart tarihine kadar gezilebilecek.