Şırnak'tan gelen çağrıya Edremitli kadınlar cevap verdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Ayvalık Köyü Şehit Ali Çakar Ortaokulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Körfez Kadın Emeği Derneği üyesi kadınlar bir araya gelerek topladıkları 8 koli giyim, kırtasiye ve kitap yardımlarını yola çıkardılar.

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler gününde bölgede görev yapan Aslı Coşkun isimli bir öğretmenin sosyal medyadaki yardım çağrısını gören Edremitli kadınlar Körfez Kadın Emeği Derneği çatısı alında bir araya gelerek öğrenciler için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 8 koli mont, kırtasiye ve kitaptan oluşan yardımları topladılar.

Körfez Kadın Emeği Dayanışma Derneği Başkanı Songül Toplamaoğlu “Körfez Kadın Emeği Dayanışma Derneği olarak, doğuda bir köy okuluna yeni tayini çıkmış Öğretmen Aslı Coşkun kızımızın yardım talebine sessiz kalmamanın gururu içindeyiz. Derneğimizin sosyal sorumluluk projesine destek veren üyelerimize ve duyarlı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenler Gününde Şırnak, Beytüşşebap ilçesi Ayvalık Köyü Ali Çakar Ortaokulundaki öğretmenlerimizin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzlerini güldürebilecek isek ne mutlu” dedi.

Toplanan yardım malzemeleri kargo ile Şırnak'a gönderildi. Yardımlardan 30 çocuğun yararlanacağı öğrenildi.