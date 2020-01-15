Sivaslı : Edincik zeytin üretimine mahkum hale geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde zeytini ile ünlü Edincik Mahallesi'nde işsizlik oranlarının hızla arttığını dile getiren Edincik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Sivaslı, tüm Edincik'in sadece zeytin üretimine mahkum hale geldiğini dile getirdi.

Edincik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Sivaslı yaptığı açıklamada 2020 yılı için finansman limitlerini 30 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesiyle kooperatif olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyleyen Ahmet Sivaslı “ Bizim tek derdimiz Edincik'e faydalı olabilmektir. 10 ortakla başladığımız bu zorlu dönemi yaptığımız özverili çalışmalarla atlattık. Şimdi 290'u aktifi olmak üzere toplam 330 üyemiz var. Bu büyümeye paralel olarak kredi limitlerimizde artış oldu. 75 bin lira ile başlayan kredi limitlerimizi 200 Bine liraya çıkardık. Kredi Kooperatifleri içinde ilk sırada yer alıyoruz. 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle yeni kullanılacak krediler için hazine faiz destekli kredi faiz oranı yıllık % 4,5 olarak uygulanacak. Bu tarihten önce kullanılmış kredilerde vade sonuna kadar 4.11.2019 tarihinde uygulanmaya başlayan % 6 faiz oranı geçerli olacaktır.”

Edincik zeytine mahkum hale geldi

Çanakkale yolunun açılmasıyla Edincik için zor günler başladığını belirten Ahmet Sivaslı “ O günden bu yana Edincik hep geriye gitmeye başladı. İşsizlik oranları hızla arttı. Şu anda Edincik'te 18 tane kahve var. Tüm Edincik sadece zeytin üretimine mahkum hale geldi. Edincik'in Mahalle olarak ana karayoluna doğru imara açılması gerekiyor. Açılması planlanan yeni OSB ile Edincik farklı konuma gelebilir. Bu konuda yetkililerin şimdiden çalışmalara başlaması gerektiğini düşünüyorum. “ dedi.