Siyah maskeli 10 Kasım anma töreni

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Atatürk'ün ölümünün 82. yılında düzenlenen törenlerde tüm katılımcılar siyah maske taktı. Pandemi sürecinde gerçekleşen anma töreni sosyal mesafe kuralı ile gerçekleştirildi.

Edremit Cumhuriyet Meydanında saat 08.55'te başlayan tören öncesinde katılımcılara pandemi nedeniyle maske dağıtıldı. Anma günü nedeniyle katılımcılara siyah maskeler dağıtıldı. Katılımcılar tören boyunca siyah maskelerini taktılar. Çelenklerin sunulmasından sonra saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören alanının dışında da saygı duruşuna yoğun bir katılım olduğu gözlendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek yaptı. Konuşma sonrasında iki öğrenci Atatürk ile ilgili şiirlerini okudu. Tören şiirlerin okunmasının ardından sona erdi. Anma törenine Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, 19 Motorlu Piyade Tugayı Komutanı P. Alb. Fuat Kara, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, askeri, sivil erkan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.