Siyasette kadın dayanışması

Balıkesir'de Altıeylül ve Karesi belediyelerine başkan ve meclis üyesi aday adayı olan kadınlarla, mahalle muhtarlıklarına aday olan kadınlar ortak platform tarafından desteklenecek. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin tüm kadın adayları destekleme kararı sonrasında siyasette bulunan hanımlar birlikteliklerini pasta keserek kutladı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin kadın buluşmasına Altıeylül ilçesi belediye başkan aday adayı iki, Altıeylül ve Karesi Belediye Meclis üyeliklerine aday adayı olan 10 kadın katılırken, il genelindeki mahalle muhtarlıklarına aday olan 17 kadın adaydan 13'ü yer aldı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Balıkesir Şube Başkanı Necla Bilener yaptığı açıklamada, “Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden birisi kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiydi. 1934 yılında Anayasa ve Seçim Kanununda yapılan değişiklik ile kadınların ilk kez oy kullanmasının ve aday olabilmelerinin önü açıldı. Türkiye, Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Biz de Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, partiler üstü duruşumuza dayanarak; 2019 yerel seçimleri ve sonrası için tüm kadın adaylarımızı destekleme kararı aldık. Gelinen noktada Altıeylül belediye başkan aday adayı olarak 2, Altıeylül belediye meclis üyesi aday adayı 4, Karesi belediye meclis üyesi aday adayı 6 ve Balıkesir merkezdeki 17 mahalle muhtarlığına aday olan 17 kadını destekliyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin düzenlediği destek toplantısında aday adaylarının kendilerini tanıtmasının ardından hep birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi.