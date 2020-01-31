Sobayı tinerle yakmak isteyen genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi Kırsal Mahallesi'ndeki köy evindeki sobayı yakmak isterken tiner kutusu elinde parlayan 20 yaşındaki S.G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki köy odasında arkadaşlarıyla sohbet eden S.G. sobanın söndüğünü fark etti. Sohbetin uzaması için odasındaki sobayı tinerle tekrar yakmak isteyen S.G. bir anlık dalgınlıkla elindeki tiner kutusunu yanmakta olan sobaya düşürdü. Sobanın tinerin etkisiyle bir anda alev alıp patlamasıyla birlikte S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Henüz 20 yaşında olduğu belirtilen ve yarın doğum gününü kutlayacak olan S.G.'nin cenazesi yarın köy mezarlığına defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.