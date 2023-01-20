SOGEP Projesi ile İbrahimce'ye anlamlı dokunuş

Balıkesir'in Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün proje yürütücülüğünü üstlendiği, Edremit Kaymakamlığı'nın proje ortağı olduğu Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) dahilinde desteklenen “Anneler ve Çocuklar Eğitime, Güvenli Bir Geleceğe Projesi” paydaş bilgilendirme toplantısı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş başkanlığında yapıldı.

Proje dahilinde faaliyete giren Sürekli, Eğitim ve Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Elman, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve diğer proje paydaşı kurum ve kuruluşlar katıldı.

Proje dahilinde hayata geçirilen yıl boyu açık ve ücretsiz kursların verildiği Sürekli, Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde ilçee ikamet eden Roman vatandaşların psiko-sosyal, sosyo-kültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, istihdam edilebilirliklerinin artırılması, devlet-millet kaynaşmasının sağlanarak toplumsal huzur ve uyumun sağlanması hedeflenmekte. Bu merkezde açılan; aşçılık atölyesi, tekstil atölyesi, müzik atölyesi, el sanatları atölyeleri ve genel derslikler olmak üzere Roman genç erkek ve kadınların sosyal gelişimi, entegrasyonu ve istihdamına yönelik kurslar; okuma-yazma, hijyen eğitimi, bağımlılıkla mücadele eğitimleri, aile eğitimleri, yaşlı bakım hizmetleri, konut ve işyeri temizliği, ilkyardım eğitimleri, iletişim becerileri vb. entegrasyona katkı sağlanacağı düşünülen bütün eğitimler ücretsiz olarak verilecek.

Projenin tanıtımının yapıldığı toplantıda açıklama yapan Kaymakam Odabaş; “Bizler, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket ederek milletimize hizmet etmekle mükellefiz. Devletimizin var olabilmesi milletimizin huzuru ve refahına bağlıdır. Bu nedenle toplumumuzun tüm kesimleriyle kucaklaşmak ve devletin gülen yüzünü vatandaşlarımıza hissettirmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu nedenle hayata geçirilen devlet-millet kaynaşmasının sağlayacak SOGEP projesi ilçemizde toplumsal huzur ve uyumun sağlanması amacına büyük katkıları olacaktır. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bünyesinde yeni faaliyete geçen Sosyal Dayanışma Merkezi SODAM projesi uygulama alanı da olan bu merkez, İlçemiz İbrahimce Mahallemizde entegrasyona önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.