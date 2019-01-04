Soğuk ve karlı havalarda sadık dostlarını unutmadılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Bandırma İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kendi imkânlarıyla aldıkları mama ve sütle sokak hayvanlarını besliyor. Bandırma İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Gamzenur Yılmaz, Havin Baran ve Şeyma İnce'nin başlatmış olduğu sokak hayvanlarına süt ve mama dağıtımı etkinliği kapsamında okullarındaki arkadaşlarından topladıkları yardımlar ile Bandırma Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi edilen kediler için süt ve kedi kumu aldılar ve barınaktaki yetkililere teslim ettiler. Sokak hayvanlarına duyarsız kalmamak için öğrenciler kendi aralarında para toplayarak sokak hayvanlarını da unutmadı.