Sokağa çıkma yasağı kitap okuyanların sayısını artırdı

Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkamadığını anlatan 73 yaşındaki Ahmet Hızarcı, bu güne kadar okuyamadığı kitapları okuma fırsatı bulduğunu söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pek Çok sayıda insan balkonlarda ve evlerinin bahçelerinde vakit geçirirken, bol bol kitap okuma zamanı buldu. Evde değişik elişleri yaptığını anlatan Ahmet Hızarcı, “ Sokağa çıkma kısıtlaması bize kitap okuma fırsatı verdi. Bu güne kadar epeyce kitap okudum. Herkese tavsiye ederim” dedi. Evinin bahçesinde kitap okuyan Öğretmen Cengiz Könen de, öğrencilerine yardımcı olurken, arta kalan zamanlarda kitap okuduğunu söyledi. Könen, öğrencilerine de bol bol kitap okumalarını tavsiye ettiğini anlattı.