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Sokağa çıkma yasağına genelde turistlerde uydu sahiller boş kaldı

Balıkesir’in tatil merkezlerinden Edremit ve Burhaniye’de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerli ve yabancı turistlerde yasağa uydu.

Balıkesir'in tatil merkezlerinden Edremit ve Burhaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerli ve yabancı turistlerde yasağa uydu. Turizm merkezlerinde sahiller genelde boş kaldı.


Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıkesir'in Kuzey Ege'de kalan turizm merkezleri turistlere uygulanan muafiyete rağmen boş kaldı. Bölge halkının yanı sora yerli ve yabancı turistlerde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydu.


Edremit'in Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Altınkum plajları ile Burhaniye'nin Ören plajı turistlere uygulanan muafiyete rağmen boş bir görüntü sergiledi. Çok az turistin muafiyetten yararlanarak sahil ve denizden yararlandığı gözlendi. Genelde turistlerde dahi sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları gözlendi.

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