Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar fırın ve marketlere koştu

Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 il içinde yer alan Balıkesir'de vatandaşlar eksiklerini almak için fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Büyükşehirlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Balıkesir'in tüm ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkarken, oluşan kuyruklarda sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü. Dursunbey'de belediye hoparlöründen vatandaşların evlerine dönmesi ve paniğe neden olunmaması gerektiğine yönelik anonslar yapıldı. İl merkezinde ise yasağın başlamasına dakikalar kala yaşanan trafik sıkışıklığı dikkat çekti.