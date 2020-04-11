Sokağa çıkma yasağının ardından Sındırgı sokakları boş kaldı

Meydanın bekçisi ise belediye binasının üzerinde bulunan leylekler oldu. Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans, Vefa ekipleri haricinde araç görülmemesi ve vatandaşların evlerinde kalmaları yasağa uyduklarını gösterdi. Ekmek fırınları ise Vefa ekipleri iş birliğiyle evlere ve sokaklara servis yaptı. Sındırgı'nın sakin hali havadan drone ile görüntülendi.