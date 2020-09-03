Sokak hayvanları susuz kalmasın diye harekete geçtiler

Erdek'te hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sıcaklık ortalamasının 33-35 derecelere yükselmesi, sokaklarda yaşayan hayvanları da olumsuz etkilemeye başladı.

Erdek'te başıboş sokak hayvanlarının aşırı sıcaklardan dolayı içmek için su bulamamaları hayvanseverleri harekete geçirdi.

Zeytinli Mahallesi muhtarı Ali Aydın ile hayvansever Özgün Narçın, sokak sokak gezip kaplarla kaldırımlara su bırakma çalışmaları başlattı. Hayvanların susuzluktan olumsuz etkilenmemeleri için kolları sıvadıklarını belirten Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın, “Bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde sokak hayvanları su ve yiyecek sıkıntısı çekiyor. Su bulamayan sokak hayvanları bilhassa kediler ve köpekler sıcaktan çok fazla etkilenir ve susuz kalması durumunda halsiz düşer, hatta kalp krizi bile geçirebilirler. Bu nedenle sokaklara, parklara veya uygun gördüğünüz yerlere ‘bir kap su' koyun. Sıcak havalarda hayvanların yiyecek bulmalarının da zorlaştığını hesap ederek suyun yanına mama da ekleyebilirsiniz. Yine sıcak havalarda kuşların da su sıkıntısı çektiğini unutmamak gerek. Kedi ve köpekler için koyduğunuz su kapları kuşlar için uygun olmayabilir. Kuşlara su ve yem vermek için geniş ağızlı ve sığ kaplar tercih edilmeli. Su kapları balkona yerleştirildiğinde kuşlar hem su içebilecek hem de duş alabilecektir. Unutmayın her canlının, yaşama hakkı vardır” diye konuştu.