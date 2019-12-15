Sokak hayvanlarına umut oldular

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans 3. Sınıf II. Öğretim öğrencileri Takım Çalışması dersi adı altında, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü aynı zamanda BUBYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde “Onlar BUBYO'YA emanet” sloganı ile proje başlattılar. Sosyal sorumluk projeleri ile Burhaniye Belediyesi Hayvan Barınağı'na bir miktar mama bağışında bulunan öğrenciler, akabinde Nadir Tolun İlkokulu öğrencilerine sunum yaptılar. Sokak hayvanlarını beslemelerini teşvik etmek için minik kardeşlerine mama dağıttılar. Daha sonra, vatandaşlarla birlikte Öğretmenler Mahallesi ve Ören çevresindeki sokak hayvanlarını besleyen öğrenciler takdir topladı.

Projede görev alan öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Balıkesir Üniversitesi çatısı altında öğrencilerimizle birlikte bir çok hayata dokunuyoruz. Faydalı fertler olabilmek ve mezuniyet sonrasında problemleri daha rahat çözecek ve iyi birer takım elemanı olacak şekilde eğitimler vermeye çalışıyoruz” dedi.