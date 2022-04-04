Sokak hayvanlarını beslediler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve Çöplüğün Altın Çocukları Topluluğu işbirliğiyle, 4 Nisan Sokak Hayvanları gününde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Ayvalık'ta Cumhuriyet Meydanı'nda “Mamanı Al Gel” sloganıyla başlayan etkinlikte; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, belediye daire amirleri, Emek Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, Deva Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Salih Oral Övüç, Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, Çöplüğün Altın Çocukları Topluluğu üyeleri ve duyarlı vatandaşlar hazır bulundu.

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun'un sunumu ve program hakkında katılımcılara bilgi vermesinin ardından konuşan Çöplüğün Altın Çocukları Topluluğu'nun lideri Umut Şen, Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde Köpek Bakım Çiftliğinde değil, meydanda buluşmak istediklerini belirterek, “Çünkü sahipsiz sokak hayvanlarının yeri barınak değil sokaklardır, doğadır. Bizler 5199 sayılı Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde özgürce sokaklarda yaşama hakkına sahip olan bu canların hayatını iyileştirmek için ilçemizde vicdani ve akılcı altyapıya sahip bir eylem planı ile çalışmalar yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Hazırlanacak eylem planı dahilinde başlatılabilecek kısırlaştırma seferberliği çalışmasının uzun soluklu bir sürece ulaşabileceğini ancak kalıcı çözümün de kısırlaştırma ve sabır ile geleceğini vurgulayan Şen, “Ancak bu seferberlikte yerel yönetimler kadar biz hayvan severlere de görev düşmektedir. Sokak hayvanlarının bizlerle sağlıklı koşullar altında ve toplum hayatını tehdit etmeyecek şekilde yaşamalarını sağlamaya çalışmak hepimizin vicdani görevidir ve bizler üzerimize düşen görevi tüm birimlerle işbirliği içinde gerçekleştirmeye hazır olmalıyız. Kamuoyunu bilgilendirerek farkındalık oluşturmalıyız, bu sebeple özellikle medya kanallarının etkin ve yaygın olarak kullanılması sosyal medya üzerinde oluşturmak istediğimiz bilgi ve destek ağı açısından oldukça önem arz ediyor. Çünkü artan sokak hayvanları popülasyonunu görmezden gelir ve çatışma oluşturmadan sürdürülebilir çözümler üzerine çalışmazsak çok yakın zamanda istemediğimiz çirkin sonuçlarla karşılaşacağız. Yaşamakta olduğumuz bu eşsiz coğrafyaya yakışır bir düzenleme için bir bütün olmak ve sorumluluk almak zorundayız. O yüzden diyoruz ki; Kısırlaştır, aşılat, yaşat” ifadelerini kullandı.

Meydanda yapılan etkinliğin ardından hayvan sever grup, duyarlı vatandaşların da destekleriyle toplanan mamalarla ilçede cadde ve sokaklarda yaşayan hayvanları besledi.