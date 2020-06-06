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Sokak hayvanlarını besleyen kadının ölümle tehdit edildiği görüntüler büyük tepki çekti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslediği için komşusunun ırkçı söylemler ile ölüm tehditlerine maruz kalan ve bu olayı görüntüye çekerek sosyal medyada paylaşan hayvanseverin paylaşımı büyük tepki çekti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslediği için komşusunun ırkçı söylemler ile ölüm tehditlerine maruz kalan ve bu olayı görüntüye çekerek sosyal medyada paylaşan hayvanseverin paylaşımı büyük tepki çekti. Onlarca hayvanveser olayın yaşandığı sokakta bir araya gelerek yaşanan olayı protesto etti ve sokak hayvanlarını besledi.


Edremit'in Dalyan mevkisinde bir hayvanseverin iddialara göre sokak hayvanlarını beslemesi üzerine çıkan tartışma kameralara yansıdı. Sokak hayvanlarının beslenmesini istemeyen bir vatandaş, komşunun evinin önüne gelerek ırkçı söylemlerle komşusunu tehdit etti. Şahıs ayrıca, ölüm tehditleri de savurdu.


Olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine bölgede bulunan hayvanseverler olayı protesto etmek için bölgede toplandı. Olayın yaşandığı sokakta sokak hayvanlarını besleyen protestocular yaşanan bu çirkin olayı kınadı. Protesto olayı boyuncu bölgede Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekipler geniş güvenlik önlemi aldılar.


Irkçı söylemler ile ölüm tehdidi alan Zerrin T., "Hiç tanımadığım bir insan bana o videoda gördüğünüz şeyleri söyledi. Öyle söyleyeyim" dedi.


Hayvanseverler daha sonra bölgede bulunan sokak hayvanlarını besledi.

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