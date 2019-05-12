İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak iftarı yok, evlere servis var

Altıeylül Belediyesi bu yıl da sokak iftarı yerine gerçek ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık yemek servis ediyor.


Altıeylül Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sokak iftarları yapmıyor. Altıeylül Gelişim Merkezi tarafından araştırılarak tespit edilen ihtiyaç sahibi 143 haneye kişi sayısına göre 29 gün boyunca yemek servis edilecek. Gıda Teknisyeni tarafından kalori hesabı yapılarak oluşturulan iftar listesi belediye logosu bulunmayan steril kaplarda, sade bir şekilde dağıtımı yapılıyor.


Ramazan ayı münasebetiyle sokakta verilen iftar yemeklerine karşı olduğunu belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Göreve başladığımızdan sonra geçirdiğimiz ilk ramazan ayında, geçen yıl sokak iftarları yapmadık. Sadece Büyükşehir Belediyemiz bizim bölgemizde iki iftar düzenlemişti. 25 - 30 yıl önce uygulamaya başlanan sokak iftarları Ramazan'ın gelişini işaret etmiş, farklı bir ahenk katmış. Ama bugün geldiğimiz noktada sokak iftarları görevini yerine getiremiyor. Hesap edilen, düşünülen noktada değil. Gerçek ihtiyaç sahipleri sokak iftarlarında yer alamıyor. Yapılan sokak iftarları vatandaşın cebine masraf olarak giriyor. Belediyemizin diğer harcamaları yerine sokak iftarına harcama yapılıyordu. Biz buna geçen sene de sıcak bakmamıştık. Bu yıl da sıcak bakmıyoruz. Onun yerine vatandaşımızın ihtiyacını direk karşılayacak hizmet veriyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.