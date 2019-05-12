Sokak iftarı yok, evlere servis var

Altıeylül Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sokak iftarları yapmıyor. Altıeylül Gelişim Merkezi tarafından araştırılarak tespit edilen ihtiyaç sahibi 143 haneye kişi sayısına göre 29 gün boyunca yemek servis edilecek. Gıda Teknisyeni tarafından kalori hesabı yapılarak oluşturulan iftar listesi belediye logosu bulunmayan steril kaplarda, sade bir şekilde dağıtımı yapılıyor.

Ramazan ayı münasebetiyle sokakta verilen iftar yemeklerine karşı olduğunu belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Göreve başladığımızdan sonra geçirdiğimiz ilk ramazan ayında, geçen yıl sokak iftarları yapmadık. Sadece Büyükşehir Belediyemiz bizim bölgemizde iki iftar düzenlemişti. 25 - 30 yıl önce uygulamaya başlanan sokak iftarları Ramazan'ın gelişini işaret etmiş, farklı bir ahenk katmış. Ama bugün geldiğimiz noktada sokak iftarları görevini yerine getiremiyor. Hesap edilen, düşünülen noktada değil. Gerçek ihtiyaç sahipleri sokak iftarlarında yer alamıyor. Yapılan sokak iftarları vatandaşın cebine masraf olarak giriyor. Belediyemizin diğer harcamaları yerine sokak iftarına harcama yapılıyordu. Biz buna geçen sene de sıcak bakmamıştık. Bu yıl da sıcak bakmıyoruz. Onun yerine vatandaşımızın ihtiyacını direk karşılayacak hizmet veriyoruz" dedi.