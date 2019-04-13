Sokak köpekleri koyunları telef etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koyunlara sokak köpekleri saldırdı. 5 koyun telef oldu.

Ayyıldız Mahallesi'nde 320 adet küçükbaş hayvanı bulunan Z.A.K. (56), kendisine ait koyunları eski çöplük civarına otlatmaya götürdü. Hayvanların otladığı esnada başıboş halde bulunan 50 civarında sokak köpeği sürüye saldırdı. 5 koyun telef oldu. Koyunların sahibi Z.A.K. şikayetçi olmazken, olay hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na ve Bandırma Belediyesi ekiplerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı öğrenildi.