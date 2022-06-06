Sokak oyunları Altıeylül'de tekrar hayat buldu

Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Kaymakamlığı, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müşterek olarak gerçekleştirilen müsabakalarda Altıeylül ilçesinde bulunan ilkokul 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri kardeşlik içinde bir mücadele gerçekleştirdiler. Toplamda 800 öğrencinin katıldığı müsabakalarda parkur yarışlarıyla birlikte mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım ve yakar top gibi unutulmaya yüz tutmuş birbirinden güzel sokak oyunları Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği “Çık Dışarıya Oynayalım” geleneksel çocuk oyunlarıyla Altıeylül'de tekrar hayat buldu.

Başkan Avcı: “Anılarında güzel bir çocukluk bırakmak istedik”

Özellikle yeni nesil çocukların dijital çağda sokak oyunlarından ve sosyalleşmeden uzak bir çocukluk yaşamasının önüne geçip, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan sokak oyunlarının kaybolmadan bir sonraki nesillere ulaşmasını sağlayarak çocukların zihinsel ve bilişsel süreçlerine de olumlu anlamda katkı sağlamanın ana hedef olduğu etkinlik ile ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Bugün burada devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte anlamlı bir organizasyon için tekrar bir araya geldik. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ile daha aktif ve daha dinamik bir gençliği yarınlara hazırlayacağız inşallah. Altıeylül'ümüzde eğitim-öğretim gören ilkokul 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerimizden oluşan ve gözlerinin içi ışıl ışıl parlayan 800 evladımızla bir araya gelerek heyecanlı dakikalar yaşadık. Çünkü seyreden herkes bugün çocukluğuna doğru ufak bir yolculuk gerçekleştirdi. Eskiden sokaklarda oynadığımız birbirinden güzel oyunları hem öğrenen hem de gelecek nesillere aktaracak olan çocuklarımız için düzenlediğimiz bu organizasyon ile çocuklarımızın zihinsel ve bilişsel süreçlerine katkı sağlamanın yanı sıra sosyalleşmeyi, paylaşmayı ve kardeşliği öğreneceği sokak oyunları ile anılarında güzel bir çocukluk bırakmak istedik. Mücadele eden ve dereceye giren tüm okullarımızı, bizlerden desteklerini esirgemeyen devletimizin diğer kurumlarını ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.