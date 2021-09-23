Solucan gübresi bereketi

Müdür Vekili Kamil Çağlar Ergin, Çeltikçi Mahallesi'ndeki çiftlikte solucan gübresi üretimine 2017 yılının ağustos ayında başladıklarını belirterek, "Solucan gübresi üretim tesisimizde 100 bin adet olarak başlattığımız solucanlarımızın sayısını şu anda bilemiyoruz. Ancak yatak sistemi ve havuz sisteminin yer aldığı çiftliğimizin 8-10 bin olan kapasitesi doldu. Ürettiğimiz organik gübreler için solucanlarımızı, yanmış gübreye yumurta kabuğu tozu, un durumuna getirilmiş talaş, çay posası ve kahve telvesi ekleyerek besliyoruz. Yani solucanlar için bir rasyon yem hazırlıyoruz. Çay posası ve kahve telvelerini bize Erdek'teki çay bahçeleri ve kahvehanelerin sahipleri ulaştırıyor. Birimimizde halen iki personelimiz çalışıyor. Fennî gübrelerin toprağın yapısını bozması sebebiyle organik gübrenin önemi her geçen gün artıyor. Organik gübre her çeşit kaliteli ürünün yetişmesinde kullanılabilir. Biz de bu konuda isteyen üreticilerimize solucan gübresiyle destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

Çiftliklerinde lavanta bahçesi de kurduklarını belirten Çağlar, "Maksadımız Erdekli çiftçileri organik gübreyle tanıştırmaktır" dedi.