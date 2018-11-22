Avukatlar Caddesi sarı renk, Savaştepe Caddesinin turkuaz renklendirilmesi ardından şimdi de Soma Caddesi turuncu olarak renklenmeye başladı.

2018'de başlayan uygulama ile Altıeylül İlçesindeki caddelerde konteynerler, elektrik trafoları ve bordürler görsel uygulamalar yapılarak renkleniyor. Altıeylül Belediyesi ilk renkli cadde uygulamasını Avukatlar Caddesinde başlatırken, tema olarak sarı renk üzerine çizgi film karakterleri kullanıldı. İkinci uygulama turkuaz cadde olarak adlandırılan Savaştepe Caddesinde gerçekleşirken, konteyner ve elektrik panolarında yöresel görsellere yer verildi.

Renkli caddeler uygulamasında üçüncü olarak Soma Caddesinde çalışmalarına başlayan Altıeylül Belediyesi, turuncu konseptli caddeyi ünlülerin resimleriyle süsleyecek. Üzerinde 70 adet konteyner, 44 adet trafo bulunan 2.5 km uzunluğundaki Soma Caddesinde ünlüler geçidi yaşanacak. Konteyner ve elektrik panolarında sevdiği sanatçı ve ünlülerin resimlerini gören vatandaşlardan olumlu tepkiler geldiğini söyleyen yetkililer, cadde üzerindeki konteyner ve panolarda yerli ve yabancı ünlülerin yer alacağını söyledi. Ayrıca, Soma Caddesinde uygulanacak olan görsellerin başında; Aşık Veysel, Barış Manço, Müslüm Gürses gibi sanatçılar yer alırken, unutulmaz film karakterleri ve ünlü sporculara da yer verileceği bildirildi.

Renkli caddeler uygulamasında, Soma Caddesi sonrasında, Teknik Lise Caddesi kırmızı, Azerbaycan Caddesi yeşil, Mehmetçik Beyoğlu Caddesi'nin ise mavi cadde olarak planlandığı öğrenildi.