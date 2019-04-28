Somaklar zeytincileri sevindirdi

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda düşen Nisan yağmurları zeytinde bol ürün umudunu artırdı. Zeytinlerde somak görünmeye başlarken, bol somağın bereket işareti olduğu açıklandı.

Yaklaşık 13 milyon dolayında zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi yöresinde, zeytinlerde somaklanma dönemi başladı. Çok somak görülmesi de bol ürün umudunu artırdı. Zeytinlerde 15-20 gün sonra çiçeklenme başlayacağını anlatan Üretici Kazım Karabıyık, Nisan yağmurlarının zeytine ilaç olduğunu söyledi. Bol ürün beklendiğini anlatan Karabıyık, “İnşallah, çiçeklenme dönemi rüzgarlı ve yağışsız geçerse bereketli bir yıl olur. Yörede bu sezon var yılı yaşanacaktır. Şu anda, bol somak görünmektedir. Bu da bolluk işaretidir. Allah, bütün üreticilerimize bereketli bir sezon versin” dedi.