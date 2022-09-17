Son kurşunun atıldığı tepede kurtuluş coşkusu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle Son Kurşununun atıldığı Ayyıldız Tepede Bandırma'nın 100. Kurtuluş yıldönümü etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Son Kurşun tepesinde gerçekleştirilen törende çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak ardından şehitler için İlçe Müftü Şube Müdürü Cemalettin Torun tarafından dualar okundu.

Samsun'a bulunan Bandırma Vapuru'ndan Bandırma Sonkurşun Tepesinde tamamlanan bayrak temsili olarak milli sporcu Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'a teslim edildi.

Bandırma Protokolü ve geniş halk kitlesinin katıldığı törenin ardından Son Kurşun Tepesine teşrif eden vatandaşlara pilav ve ayran ikramı yapıldı.