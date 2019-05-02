Son maç öncesi Bandırmaspor, Banvitspor ile kenetlendi

Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor'un 4 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı ve ligde kalma yolundaki kader maçı olan Fethiyespor karşılaşması öncesinde Banvitspor camiası bordo-beyazlıları ziyaret ederek destek verdi.

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin Balıkesirli temsilcisi Banvitspor 4 Mayıs Cumartesi günü Bandırmaspor'un ligde oynayacağı sezonun son maçı öncesinde moral ve destek vermek amacıyla ziyarette bulundu. Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktör Turgay Çataloluk, Genel menajer Turgay Zeytingöz, Kulüp Müdürü Kazım Güvenç, Takım Menajeri Varol Yakacılar ve Kulüp Basın Sorumlusu Birkan Can'dan oluşan Banvitspor heyeti, Bandırmaspor'u TOKİ Tesisleri'nde ziyaret ederek, futbolculara baklava ikramında bulundu.

Bandırmasporlu futbolculara hitap eden Banvit BK Kulüp başkanı Özkan Kılıç, uzun yıllar Bandırmaspor takımında forma giydiğini belirterek, “Ligin en zor maçına çıkacaksınız. Elinizden gelenin fazlasını yapacağınıza yürekten inanıyorum. Şehrin en büyük markalarından biri olan Bandırmaspor'un küme düşmesine izin vermeyeceksiniz. Banvit BK olarak sizlerin yanındayız“ dedi.

Banvit BK'nın her zaman Bandırmaspor'un yanında olduğunu ifade eden Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan ise, “Geçmişte yanımızda oldunuz. Şimdi zor günümüzde yine yanımızdasınız. Desteğinizin bizim için çok önemli, sizlere teşekkür ediyoruz“ dedi. Daha sonra Banvit BK yöneticilerinin getirdiği baklava futbolculara ikram edildi. Bandırmasporlu futbolcular adına konuşan Takım Kaptanı Adem Alkaşi ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür etti.

Karlahan: "Bu şehre sitemimiz var"

Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, Basın Sözcüsü Kayhan İpek, yönetim kurulu üyesi Mülkü İnci ve Bayram Özdemir Banvit BK ziyareti sonrasında düzenledikleri basın toplantısında Bandırma'nın takımına sahip çıkmamasından dert yanarak sitemde bulundular.

Kulüp Basın Sözcüsü Kayhan İpek, yerel seçimler, ekonomik sıkıntılar ve şehrin takıma sahip çıkmamasından dolayı zor günlerden geçtiklerini ifade ederek, "Her şeye rağmen Fethiye'yi yenerek kümede kalacağız. 4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak bu kader maçımıza gelmek isteyenler için tüm kırsal mahallelerimizden ücretsiz olarak vatandaşlarımızı alıp yine maç sonu evlerine bırakacak şekilde organizasyon yapıyoruz" diye konuştu.

"Bu maçı kazanarak ligde kalacağız" diyen Başkan Göksel Karlahan, “Zor bir sezonun son maçına çıkacağız. Kardeş takımımız Fethiyespor ile kader maçı oynayacağız. Bu durumda olmayı istemezdik. Sezon boyunca Bandırma şehri bize sahip çıkmadı. Hiç değilse bu son hafta maddi ve manevi olarak destek gelmesini beklerdik. Ama ne arayan ne de soran var. O yüzden bu şehre sitemimiz var. Futbolculara prim ödemelerimizi yapıyoruz. İki günlük kampa giriyoruz. Futbolcularla tek tek görüşmeler yapacağım. Tüm kadro olarak maça hazır olacağız" açıklamasını yaptı.

Çevre ilçelerden maça gelecekler olduğunu belirten Mülkü İnci, “Takım olarak iyi durumdayız. Herkesi bu maça bekliyoruz. Maçı kazanacağız, küme düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Camia adeta kenetlendi

Bandırmaspor'da Fethiyespor ile oynanacak kader maçı öncesinde adeta kenetlenme yaşanıyor. Maçtan bir gün önce 3 Mayıs Cuma akşamı akşam 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda buluşacak taraftarlar şehir turu atarak tesisleri ziyaret edecekler. Cumartesi sabahı kardeş kulüp Fethiyespor'un Bandırma'ya gelecek taraftarları ile kahvaltı yapacak olan bordo-beyazlı taraftarlar maç saatine az bir süre kala Cumhuriyet Meydanı'nda kortej halinde stada hareket edecek. Taraftarlar maçtan önce futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verecek.