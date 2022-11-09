Sonbaharın renkleri görsel şölene dönüştü

Yüzde 57'si ormanlarla kaplı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sonbahar güzellikleri dron ile havadan görüntülendi.

Sındırgı'da sonbahar mevsimiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. İlçenin dört bir yanını kaplayan ormanlar sonbaharla birlikte seyirlik görüntüler oluşturdu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin de ilgisini çekti. Çam ağaçlarının ortasında yer alan çınar, deli kavak, ceviz, meşe gibi farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor. Özellikle bölgenin en yüksek dağlarından biri olan Ulus Dağı da fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası halini aldı. Çam ağaçlarının yeşili, diğer ağaç türlerinin renkleriyle birlikte görsel şölen oluşturuyor. Oluşan doğal güzellik dron ile havadan görüntülendi.

Amatör fotoğrafçı olarak doğanın renklerini ölümsüzleştirmek istediklerini belirten Muhammet Şensöz, "Amatör fotoğrafçıyım. Sonbaharda Ulus Dağı'nın güzelliklerini çekmek için 3-4 arkadaş toplandık Ulus Dağı'na fotoğraf çekmeye geldik. Manzara güzel, ağaçlar güzel, renkler güzel. Meraklılarını bekliyoruz" şeklinde konuşurken, Bülent Yalçın ise “Sındırgı'dan bugün Ulus Dağı'na sonbaharın güzelliklerini çekmek için geldik. Sonbaharla birlikte Ulus Dağı'nda çok güzel, muhteşem renk cümbüşü vardı adeta renkler dans ediyordu. Bu güzellikleri ölümsüzleştirdik. Bütün fotoğraf severleri Sındırgı Ulus Dağı'na fotoğraf çekmeye bekleriz” dedi.

Doğaseverleri renk cümbüşüne kapılmaya davet eden Mehmet Faruk Salmanoğlu “Bugün Ulus Dağı'na sonbaharın güzelliklerini çekmeye geldik. Çok güzel bir renk cümbüşü vardı gerçekten. Tüm fotoğraf severleri doğal şehir Sındırgı'da sonbaharın güzelliklerini çekmeye ayrıca renk cümbüşüne kapılmaya bekliyoruz” dedi.

Bölgenin tarihi geçmişi çok eski yıllara kadar dayanmaktadır. Küçük bir köy olan Sındırgı'da tarih boyunca onlarca medeniyet yaşamıştır. Özellikle de ilçe merkezinde kaya mezarları, oda mezarları gibi pek çok tarihi kalıntı da bulunuyor. Doğası ile dikkatleri çeken Sındırgı kaplıcaları, jeotermal kaynakların yeryüzüne çıkışının görüldüğü tek yer alan olan İda Madra Jeoparkı Hisaralan Jeositi ve termal merkezleriyle de çok fazla ziyaretçi çekiyor. Sonbahar güzellikleri kültürü ve doğası ile eşsiz bir güzellik sunan Sındırgı ilçesine ayrı bir değer katıyor.