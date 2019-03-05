Balıkesir Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan 'Soru Hazırlama Teknikleri Kursu' yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız bu yapılan eğitimle Balıkesir'in Türkiye'ye örnek teşkil edeceğimize inanıyorum dedi.

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hülya Gür, Prof. Dr. Canan Nakiboğlu, Dr. Filiz Tuba Dikkartın Övez'in eğitim görevlisi olarak katıldıkları Soru Hazırlama Teknikleri Kursuna Balıkesir'den 20 branştan 118 gönüllü öğretmen katıldı. Öğretmenlerin soru hazırlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen kursta “Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Kavramlar, Soru Hazırlamada Temel İlkeler, Soru Sınıflamasında Bloom'un Taksonomi Sistemi, Ölçme Değerlendirmede Soru Hazırlama” konularında eğitimler verildi.

Müdür Yıldız, “Türkiye'ye örneklik teşkil edeceğimize inanıyorum”

Soru Hazırlama Teknikleri Kursunda öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “2023 Eğitim Vizyonu ile hedeflerimiz çerçevesinde, eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecektir. Bundan sonraki süreçte eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme ve benzeri zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacak, bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenecektir.Sınav öncesi her ay paylaşılan örnek sorularla belirsizlik ortadan kaldırılmakta, öğrencilerin deneyimi artırılmaktadır. 2 gün süresince gerçekleştirmiş olduğumuz bu kursla 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde büyük bir adım atıyoruz. Bu, bir başlangıç. Devamında sizlerle inşallah çok daha güzel çalışmalara imza atacağız. Balıkesir olarak ölçme ve değerlendirme hizmetleri, soru hazırlama alanında da Türkiye'ye örneklik teşkil edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.