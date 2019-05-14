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Sosyal Güvenlik Haftası kutlanıyor

Vali Ersin Yazıcı, Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Muhammet Sıddık Polat ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Sosyal Güvenlik Kurumunca her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde kutlanmakta olan "Sosyal Güvenlik Haftası" Balıkesir'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İl Müdürü Polat ziyarette, 13-18 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası olması nedeniyle düzenlenecek etkinliklerle vatandaşları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendireceklerini ifade ederek hafta boyu düzenlenecek etkinlikler ve kurum çalışmaları hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi sundu.


Ziyaretten dolayı teşekkür eden Vali Yazıcı, Sosyal Güvenlik Kurumu Haftasını kutlayarak SGK İl Müdürü Polat'ın şahsında tüm kurum çalışanlarına başarılar diledi.


Sosyal Güvenlik Kurumunun kapsama alanının genişlediğini ifade eden Vali Yazıcı, "Devletimiz, vatandaşlarımızın sosyal hizmetlerden ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için gereken bütün çalışmaları yürütmektedir. SGK İl Müdürlüğümüz de vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektedir. Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinizin başarılı geçmesini temenni ederim"diye konuştu.

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