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Sosyal mesafeli bakla hasadı başladı... Üretici fiyatlardan memnun..

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, taze bakla hasadına başlanırken, korona virüs tedbirleri kapsamında da sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, taze bakla hasadına başlanırken, korona virüs tedbirleri kapsamında da sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Zeytinliğinin içine bakla eken çifti Mehmet Ekşi, bakla fiyatlarından da memnun olduğunu söyledi.


Burhaniye'de taze bakla hasadına başlanırken, ürünün 5 liraya kadar alıcı bulması üreticiyi sevindirdi. Tarlada bakla hasadı yapan vatandaşlarda sosyal mesafeye azami dikkat gösteriyor. Baklanın para kazandırdığını anlatan Mehmet Ekşi, “ Bu sene bakla yılıymış. 5 dekarlık tarlama bakla ektim. Güzelde verimi var. 5 liraya alıcı buluyor. Şu anda hasat yapıyoruz. Hasat sırasında da sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. 2 metre 3 metre aralıklarla bakla topluyoruz. Zeytinlerin arasında üstelik baklamız. Bakla, zeytinlerin arasında dahi olabiliyor. Bakla, bu sene para kazandırdı” dedi.

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