Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Denizlispor: 1

Spor Toto 1.
Ligin 28. haftasında Balıkesirspor sahasında Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
2. dakikada gelişen Denizlispor atağında Ömer Şişmanoğlu'nun şık rövaşatası yandan auta gitti
12. dakikada Sedat'ın uzun pasında topla buluşan Peter'ın şutunda top üstten dışarı gitti.
14. dakika da Balıkesirspor gole çok yaklaştı. Peter'la verkaç yapan Otoo'nun şutu direk dibinden dışarı gitti.
40. dakikada Gökhan Süzen Atilla'yı önde görünce kaleyi denedi. Top yandan auta gitti.
41. dakikada Balıkesirspor orta sahada kazandığı topla hızlı bir atak geliştirdi. Halil'in pasında Anıl'ın şutu üstten dışarı gitti.
43. dakikada Balıkesirspor mutlak bir gol fırsatından yararlanmadı. Otoo'nun derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil İbrahim Çolak topu dışarıya attı.
50. dakikada Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında bir anda topu önünde buldu. Yakın mesafeden şutu auta gitti.
71. dakikada kornerden seken topu önünde bulan Kevin Mayi net fırsattan yararlanamadı.
84. dakikada Denizlispor golü buldu. Serbest vuruşta düzgün bir kafa vuruşu yapan Hakan Çinemre topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık
Balıkesirspor: Atilla Özmen , Erdem Gökçe , Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Foxi dk. 60), Cedric Kore (Birol Parlak dk. 79), Otoo (Berat Aydoğdu dk. 79), Nwankwo, Batuhan İşçiler, Halil İbrahim Çolak, Ambrose (Cumali Bişi dk. 66)
Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Muhammed Ali Doğan, Oğuzhan Aynaoğlu, Oltion Bilalli, Hasan Can Bingül
Teknik Direktör: Giray Bulak
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen (Hakan Çinemre dk. 68) , Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Tiago Lopes dk. 68) , İlhan Depe (Bekir Turaç Böke dk. 80 ?), Muhammed Gönülaçar (Mustafa Çeçenoğlu dk. 68), Kevin Mayi, Ömer Şişmanoğlu, Djedje (Asım Hamzaçebi dk. 90 ?)
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın , Muhammet Özkal
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Hakan Çinemre (dk. 84) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Doğa İşeri, Foxi, Atilla Özmen (Balıkesirspor), Ömer Şişmanoğlu, Leo Schwechlen, Oğuz Yılmaz, Özer Özdemir (Denizlispor)