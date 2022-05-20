Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 38. haftasında Balıkesirspor, sahasında Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
4. dakikada Eyüpspor'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Sekidika'nın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
6. dakikada Balıkesirspor defansının hatasında topu kapan Caner Hüseyin pasını Mete Kaan'a aktardı. Bu oyununun şutunda top ağlara gitti. 0-1
37. dakikada Muhammet Ali Doğan'ın hatalı geri pasında topu alan Caner Hüseyin Bağ, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı bol ağlara gönderdi. 0-2
67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jesse Sekidika'nın şutu az farkla auta gitti.
75. dakikada Sekidika'nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden şutunda top filelerle buluştu. 0-3
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Temel, Suat Güz
Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç (Batuhan İşçiler dk. 46), Muhammed Ali Doğan, Ayberk Kaygısız, Sedat Yiğit Kurnaz (Berkay Aykurt dk. 46), Güney Çelik Keleş, Hüseyin Karabey, Görkem Altun, Hasan Can Bingül (Arda Göroğlu dk. 70), Bedirhan Kolkoparan (Hasan Turhan Türker dk. 70), Cumali Bişi (Berk Tosun dk. 46)
Yedekler: Yasin Yiğit Berber, Ahmet Fatih Güzel, Enes Karabulut, Oğuz Han Aynaoğlu, Ahmet Çağrı Çolak,
Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık
Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Yalçın Kılınç, Timur Temeltaş, Taşkın İlter (Enes Ersoy Öztürk dk. 77), Mananga Buatu (Musah Mohamed dk. 68), Mehmet Uslu, Mete Kaan Demir (Umut Bulut dk. 68), Jesse Sekidika, Mikail Okyar, Bekir Yılmaz (Ahmet Ildız dk. 46), Caner Hüseyin Bağ (Oğulcan Çağlayan dk. 46)
Yedekler: Emrullah Şalk, Enes Keskin
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Mete Kaan Demir (dk. 6), Caner Hüseyin Bağ (dk. 37), Sekidika (dk. 70) (Eyüpspor)
Sarı Kart: Berk Tosun (Balıkesirspor)