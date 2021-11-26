Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Manisa FK: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 14. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Manisa FK karşılaştı. Müsabaka 0-0 beraberlikle bitti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Abraham Nwankwo'nun ortasına İbrahim Halil'in sert şutunu Kaleci Muhammed Tetik yumruklayarak uzaklaştırdı.
25. dakikada gelişen Balıkesirspor Atağında Nwankwo'nun Mahatma Otoo'nun sert şutu az farkla auta çıktı.
42. dakikada Balıkesirspor atağında Nwankwo'nun ara pası ile buluşan İbrahim Halil'in şutunu Manisa defansı kornere çeldi.
51. dakikada Batuhan İşçilerin kaleciye verdiği geri pasa Anıl Koç'tan önce Kaleci Atilla Özmen yatarak, mutlak bir golü önledi.
56. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi Ketheovama'nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mahatma Otoo'nun şutunu kaleci Muhammed Birkan'da kontrolünde auta çıktı.
62. dakikada ani gelişen Manisa atağında Ladji Gakpa'nın sert şutunu kaleci Atilla Özmen kurtararak, mutlak golü önledi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Emre Kargın, Murat Temel, Bersan Duran
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Doğa İşeri, Cedric Bosse Kore (Muhammed Ali Doğan dk. 90+2 ?), Abraham Nwankwko, İbrahim Halil Çolak (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 79), Mahatma Otoo (Hüseyin Karabey dk. 60), Foxi Ketheveoma (Abdulkadir Özgen dk. 79), Cumali Bişi
Yedekler: Andrıja Vukovıç, Alperen Erdinç, Sedat Dursun, Cemal Kızılateş,, Anıl Taşdemir, , Oltıon Billalı
Teknik Direktör: Giray Bulak
Manisa FK.: Muhammed Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Ladji Gakpa, Anıl Koç, Nino Kouter (Kubilay Aktaş dk. 59), Sadi Karaduman, Loıck Landre, Demba Dıallo (Tabekou Ouambe dk. 83 ?), Özgür Çek (Ahmet Keskin dk. 59) , Bedirhan Altunbaş (Mehmet Yılmaz dk. 67), Okan Eren (Kemal Rüzgar dk. 59)
Yedekler: Samet Karabatak, Sertaç Çam, De Sauzo, Yiğit Kerem, Efe Taylan Tunkara
Teknik Sorumlu: Turgay Altay
Sarı kartlar: Cedric Bosse Kore, Birol Parlak, Abraham Nwankwko, Hüseyin Karabey, Abdülkadir Özgen (Balıkesirspor), Bedirhan Altunbaş, Nino Kouter (Manisa FK.)