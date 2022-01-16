Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Samsunspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
19. dakikada gelişen Samsunspor atağında topla buluşan Hasan Kılıç'ın sert şutunu Kaleci Atilla çeldi. Dönen topa vuran Yasin Öztekin topu ağlarla buluşturdu. 0-1
28. dakikada Erdem'in pası ile topla buluşan Otoo'nun sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.
34. dakikada ani gelişen Samsunspor'un Tomane'nin düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu Yasin kullandı. Yasin'in sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.
41. dakikada Cihan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Osman Çelik'in röveşatasını kaleci Atilla kornere çeldi.
75. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Doğa'nın ortasına Nwankwo'nun kafa şutu az farkla auta çıktı.
83. dakikada Samsunspor atağında topla buluşan Yasin Öztekin müsait durumda bulunan Fofana'ya verdi. Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Akıncık
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri (Anıl Taşdemir dk. 86 ?), Kore, Abraham Nwankwo, Mahatma Otoo (Oltion Bilalli dk. 46), İbrahim Halil Çolak, Peter Ambrose (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 75), Foxi (Cumali Bişi dk. 46)
Yedekler: Yiğithan Kır, Muhammed Ali Doğan, Ayberk Kaygısız, Emirhan Çakır, Birol Parlak
Teknik Direktör: Giray Bulak
Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman (Eraldo Çinari dk. 58), Fernandes Mendes, Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Moryke Fofana (Melih Okutan dk. 88 ?), Osman Çelik (Berk Taşkın dk. 81 ?)
Yedekler: Aykut Öztürk, Hüseyin Öztürk, Tolga Ciğerci, Recep Burak Yılmaz, Bah, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Golker: Yasin Öztekin (dk. 19), Fofana (dk. 83) Samsunspor,
Sarı kartlar: Sedat Dursun, Cumali Bişi (Balıkesirspor)