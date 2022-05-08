Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Bandırmaspor: 5

Spor Toto 1.
Lig'in 36. haftasında Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 5-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
25. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Avcı'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Keny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-2
33. dakikada Balıkesirspor, serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Anıl Taşdemir, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.. 1-2
43. dakikada Bandırmaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Osmajic topu filelerle buluşturdu. 1-3
47. dakikada defansın arkasına sarkan Osmajic'in rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-4
59. dakikada Beykan'ın ceza sahasına ortasında kale önünde Osmajic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-5
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Bosse Adam Cedric Kore, Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler, Anıl Taşdemir (Berk Tosun dk. 72), Hüseyin Kayabey (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 57), İbrahim Halil Çolak (Nwankwo dk. 46), Cumali Bişi, Peter Ambrose (Hasan Can Bingül dk. 72)
Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Doğa İşeri, Enes Karabulut, Oltion Bilallı, Bedirhan Kolkoparan
Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık
Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Dos Santos (Lokman Gör dk. 63), Kerim Avcı (Abdullah Balıkçı dk. 72), Keny, Okan Alkan (Alpay Koldaş dk. 72), Mehmet Özcan, Michel Landel, Caner Cavlun (Süleyman Luş dk. 80 ?), Osmajicx, Beykan Şimşek (Levent Ayçiçek dk. 80 ?)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Berke Görgü, Jacob Adeede
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Anıl Taşdemir (dk. 33) (Balıkesirspor), Kerim Avcı (dk. 25), Keny (dk. 29), Osmajic (dk. 43 pen., 47 ve 59) (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Halil İbrahim Çolak, Sedat Dursun, Cumali Bişi, Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor), Okan Alkan (Bandırmaspor)