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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - BB Erzurumspor: 5

Spor Toto 1.

Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 5-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Olanare'nin ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti. 0-1


26. dakikada Emircan Altıntaş'ın ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunu kaleci Yiğitcan çıkardı. Seken topu Olanare tamamladı. 0-2


47. dakikada savunmanın arkasına sarkan Mücahit Albayrak çaprazdan sert vuruşunda top filelerle buluştu. 0-3


52. dakikada Alican Özfesli'nin ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-4


55.dakikada Mücahit'in pasında topla buluşan Emircan Altıntaş'ın şutu direkten döndü.


65. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Olanare, şık bir vuruşla hat-trick yaparken, takımının da 5. golünü kaydetti. 0-5


81.dakikada Oğuzhan, Aly Malle'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltı vuruşunu Batuhan İşçiler filelere gönderdi. 1-5



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Can Cengiz, Mehmet Kapluhan, Murat Temel


Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Cumali Bişi dk. 46), Doğa İşeri (Berat Aydoğdu dk. 82 ?), Foxi Kethevoama (Birol Parlak dk. 71), Cedric Kore (Muhammet Ali Doğan dk. 71), Mahatma Otoo (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 46), Abraham Nwankwo, Batuhan İşçiler, Halil İbrahim Çolak, Peter Ambrose


Yedekler: Yasin Yiğit Berber, Alperen Erdinç, Anıl Taşdemir, Roman Bezjak, Oltion Bilallı


Teknik Direktör: Giray Bulak


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski, Mustafa Akbaş (Hasan Batuhan Artarslan dk. 65), Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş, Mustafa Yumlu (Eyüp Oskan dk. 70), Aaron Samuel Olanarex, Martin Hasek (Alican Özfesli dk. 49), Orhan Ovakcıklı, Eren Tozlu (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 65), Mücahit Albayrak (Aly Malle dk. 68), Lameira


Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı , Süleyman Koç, Gökhan Alsan, Oltan Karakullukçu


Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer


Goller: Aaron Samuel Olanare (dk. 11, 26 ve 65), Mücahit Albayrak (dk. 47), Eren Tozlu (dk. 52) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Batuhan İşçiler (dk. 82 pen.) (Balıkesirspor)


Kırmızı kart: Abraham Nwankwo (dk. 90) (Balıkesirspor)


Sarı kartlar: Mahatma Oto'o, Peter Ambrose (Balıkesirspor), Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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