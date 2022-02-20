Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - İstanbulspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 26. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Peter Ambrose ceza sahasında topla buluştu. Vuruşunda kaleci Alperen gole izin vermedi.
16. dakikada Oto'onun ara pasında Peter Ambrose kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top az farkla auta gitti.
18. dakikada gelişen Balıkesirspor kontra atağında Nwankwo'un şutu üstten auta gitti.
43. dakikada Ferhat Yazgan'ın şutunda kaleci Atilla geçit vermedi. Dönen topta Emir Kaan Gültekin tamamlasa da ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
48. dakikada soldan gelişen İstanbulspor atağında Muammer Sarıkaya net bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
66. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında İbrahim Yılmaz topu Jetmir Topalli ile buluşturdu. Topalli boş kaleye topu yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2
71. dakikada Doğa'nın rakibini itmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu İbrahim Yılmaz topu ağlarla buluşturarak farkı 3'e çıkardı. 0-3
76. dakikada Peter'in pasında Halil İbrahim Çolak topu ağlara gönderdi. 1-3
79. dakikada Doğa İşeri ikinci sarı karttan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.
89. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Melih Kabasakal'ın şutunu Atilla Özmen kornere çeldi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan , Muhammet Yumak, Mert Bulut
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri Bosse Kore , Nwankwo, Oto'o (Hüseyin Karabey dk. 75), Peter Ambrose, Halil İbrahim Çolak, Foxi Kethevoama (Muhammet Ali Doğan dk. 75)
Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Roman Bezjak, Oğuzhan Aynaoğlu, Oltion Bilalli, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil (Okan Erdoğan dk. 64), Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Topalli (Berkay Görmez dk. 72), Ethemi (Emir Kaan Gültekin dk 31), Muammer Sarıkaya (Tuncer Duhan Aksu dk. 64), İbrahim Yılmaz (Eduart Rroca dk. 72)
Yedekler: Mücahit Serbest, Aldın Cajic, Yusuf Ali Özer, Abdurrahman Emek, Mertan Caner Öztürk
Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç
Goller: Halil İbrahim Çolak (dk. 76) (Balıkesirspor), Muammer Sarıkaya (dk. 48), Topalli (dk. 66) İbrahim Yılmaz (dk. 71 pen.) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Doğa İşeri (dk. 79) (Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Nwankwo (Balıkesirspor), Mehmet Yeşil (İstanbulspor)