Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Kocaelispor: 2

Ligin 24. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Doğa İşeri'nin soldan ortasında Foxi'nin kafa vuruşunda kalecide kaldı.

12. dakikada İbrahim Akanbi Rasheed'in kafa vuruşunda top ağlara gitti, fakat ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

33. dakikada Benhur Keser'in ceza yayın üzerinden şutunda Atilla topu kornere çelmeyi başardı.

40. dakikada defansın hatasında topla buluşan İbrahim Akanbi Rasheed net bir gol fırsatını harcadı. Vuruşunda top üstten auta gitti.

44. dakikada ceza sahasına yükseltilen topta Otoo gelişine sert vurdu. Kaleciden seken topu Foxi Kethevoama tamamladı ve Balıkesirspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

56. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Benhur Keser net bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi. 1-1

72. dakikada Nwankwo savunmanın arkasına sarktı. Pasında İbrahim Çolak'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Halil topu ayağından aşınca Balıkesirspor mutlak golden oldu.

74. dakikada defansın ters vuruşunda topu önünde bulan Babacar'ın net bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

82. dakikada Peter'in çok uzaklardan gönderdiği şutu kaleci İsmet Yumakoğulları son anda kornere çeldi.

90. dakikada İbrahim Çolak bir kez daha net bir fırsatı gole çeviremedi. Arka direkte müsait durumda kafa vuruşunu yapan Halil Çolak bu fırsatı gole çeviremedi.

90+2. dakikada Balıkesirspor penaltı kazandı. Alpay Çelebi elle oynama nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Oğuzhan Aynaoğlu penaltıyı kaçırdı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Gökmen Baltacı, Ferdi Karadoruk

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 82 ?), Bosse Kore (Peter Ambrose dk. 79), Nwankwo, Oto'o (Bezjak dk. 79), Anıl Taşdemir (Cumali Bişi dk. 62) İbrahim Çolak, Foxi Kethevoamax (Oltion Bilalli dk. 62)

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Hüseyin Karabey, Birol Parlak, Muhammed Ali Doğan

Teknik Direktör: Giray Bulak

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Berkay Tolga Dabanlı, Mehmet Yılmaz, Atila Turan, Mouhamed Diop (İlyas Kubilay Yavuz dk. 46), Dimitris Kolovos (Georges Constant Mandjeck dk. 46), Mazlum Demir, Benhur Keser (Keremcan Akyüz dk. 90 ?) ,İbrahim Akanbi Rasheed (Alpay Çelebi dk. 86), Samed Ali Kaya (Babacar Gueye dk. 65)

Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Kaya, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Foxi Kethevoama (dk. 44) (Balıkesirspor), Benhur Keser (dk. 56), Babacar Gueye (dk. 74) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Batuhan İşçiler, Sedat Dursun (Balıkesirspor), Alpay Çelebi, Dimitris Kolovos (Kocaelispor)