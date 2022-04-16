Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Menemenspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 32. haftasında Balıkesirspor, sahasında Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Mahamadou Ba'nın uzun pasında defansın arkasına sarkan Kehinde vuruşunda top Atilla'da kaldı.
6. dakikada Erdem sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasında uygun durumdaki Anıl'a gönderdi. Anıl gelişine düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0
9. dakikada Mahamadou Ba'nın uzaktan kaleyi gönderdiği şutu kaleci Atilla kornere çeldi.
36. dakikada Otoo'nun şutu üstten auta gitti.
41. dakikada Erdem'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şutta top yandan auta gitti.
44. dakikada Balıkesirspor kontra atakta etkili geldi. 3'e 2 pozisyonda Foxi topu Oğuzhan ile buluşturdu. Oğuzhan'ın çaprazdan şutunu kaleci Batuhan güçlükle çeldi.
58. dakikada Doğa'nın uzak mesafeden şutu üstten auta gitti.
59. dakikada Ahmet Sagat'ın sol çaprazdan sert şutu az farkla auta gitti.
67. dakikada Toni Gomis'in pasında Ahmet Sagat'ın dönerek vuruşu az farkla auta gitti.
90. dakikada Erdem'in pasında Hüseyin Kayabey'in şutu az farkla auta gitti.
90+5. dakikada Balıkesirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda top Batuhan'ın eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Ahmet Sagat topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 1-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Ferdi Karadoruk
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Birol Parlak, Anıl Taşdemir (Berat Aydoğdu dk. 90 ?), Cedric Kore , Mahatma Otoo (Oltion Bilalli dk. 66), Abraham Nwankwo (Sedat Dursun dk. 88), Batuhan İşçiler, Oğuzhan Aynaoğlu (Hüseyin Kayabey dk. 67), Foxi Kethevoama (Peter Ambrose dk. 67)
Yedekler: Yiğithan Kır, Muhammed Ali Doğan, Roman Bezjak, Cumali Bişi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk 46 Mahmut Akan), Mahamadou Ba (Emir Şenocak dk. 30, Ahmet Sagat dk. 46), Abdoulaye Cisse, Ömer Şahbaş, Toni Gomes, Abdullah Aydın (Emre Özer dk. 64), Oğuzhan Çapar, Batuhan Kırdaroğlu (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 46), Muhammed Himmet Ertürk, Muhammed Kehinde
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Cem Çelik, Oğuzhan Aydoğan, Kerem Paykoç , Sinan Akgöl,
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Anıl Taşdemir (dk. 6) (Balıkesirspor), Ahmet Sağat (dk. 90+5 pen.)
Sarı kartlar: Foxi Kethevoama, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Batuhan İşçiler (Balıkesirspor) Ömür Şahbas, Abdoulaye Cisse (Menemenspor)