Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Hatayspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 34. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Hatayspor'la karşılaştı. Maç Hatayspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
1. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Serdar Güncü ceza sahası üzerinden attığı şut az farkla auta çıktı.
35. dakikada Celal Emir ceza sahası içinden attığı sert şut kale direğinin dibinden auta çıktı.
47. dakikada gelişen Hatayspor atağında ceza sahasına giren Dmytro Korkishko topu ağlarla buluşturdu. 0-1
56. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Celal Emir kaleci ile karşı karşıya attığı şut yan ağlarda kaldı.
58. dakikada gelişen Haatayspor atağını kale sahası içinde elle kesen Cumali Bişi sarı kart görürken Hakem Murat Aydoğan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Wellington panelka vuruşu ile kaleci Asil Kaan'ın üstünden topu filelerle buluşturdu. 0-2
63. dakikada gelişen Hatayspor atağında Honero Gomis topu ağlarla buluşturdu. 0-3
Stat: Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Altan, Ufuk Uğurlu
Balıkesirspor Baltok: Asil Kaan, Cumali Bişi, Furkan Çil, Kağan Kayalı, Doğa İşeri, Oğuzhan Çapar, Muhammed Ali, Serdar Güncü, Celal Emir, Sedat Şahintürk (Ömer Tayyib dk. 80 ?), Rahmi Anıl (Harun Raşit dk. 87 ?)
Yedekler: Atilla Özmen
Teknik Direktör: Giray Bulak
Hatayspor: Ömer Alıcı (Süleyman Çamlıca dk. 83 ?), Soner Örnek, Hamıdou Maıga, Mehmet Tayfun, Yasin Güreler, Saadıo Dıallo (Joseph Akomadı dk. 46), Semih Üstün, Wellıngton (İsmail Yılmaz dk. 83 ?), Dmytro Korkıshko, Özgür Kazar, Honero Gomis
Yedekler: Resul Mert, Haluk Ray, Oğuz Kaan, İsa Taş
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Dmytro Korkıshko (dk. 50), Wellıngton (dk. 58 pen.), Honero Gomis (dk. 63) (Hatayspor)
Sarı kart: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)