Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 5. hafta müsabakasının ilk yarı bitimde sahaya giren ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı saha içinde darp eden şahıs yüzünden tatil edilen Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakası, kaldığı 46. dakikasından itibaren yeniden başladı. Yarıda kalan müsabakayı Ümraniyespor, Madindan'ın 90. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.
Maçtan dakikalar
70. dakikada Mücahit Albayrak'ın kullandığı serbest vuruşta kalecinin çeldiği top direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.
90. dakikada Ümraniyespor'un kullandığı serbest atış defansından dönen topu Madinda, ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Kamil Çetin, Hüseyin Ayla
Balıkesirspor Baltok: Andreja Vukovic, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Tomislav Glumac, Bülent Cehavir, Cumali Bişi, Furkan Çil, Nizamettin Çalışkan, Mahatma Otoo, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen
Yedekler: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Doğa İşeri, Mehmet Boztepe, Cüneyt Köz, Muhammed Ali Doğan, Foxi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasilogiannis, Leandro Martires (Atabey Çiçek dk. 87 ?), Dos Martires, Emircan Altıntaş, Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal, Levy Clement Madinda (Muhammed Gönülaçar dk. 90+1 ?)
Yedekler: Metin Erol, Bahadır Taşdelen, Alaaddin Okumuş, Karahan Yasir Subaşı
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gol: Madinda (dk. 90) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Tomislav Gulumac, Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok), Tarık Tekdal, Appindangoye (Ümraniyespor)