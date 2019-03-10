Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1- Adanaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 25. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada sol kanattan kazanılan korneri Foxi kullandı. Ceza sahası içinde Mahatma Otoo'nun kafa vuruşunda top kale direğini sıyırarak auta çıktı.
33. dakikada gelişen Adanaspor atağında Hakan Barış'ın yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
37. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Doğa İşeri'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Mahatma Otoo kafa ile ağlara gönderdi. 1-0
78. dakikada Sedat Şahintürk'ün pasına Steve Beleck vurdu. Top defansa çarparak kornere çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Ali Tuna
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt, Glumac, Doğa İşeri, Muhammed, Cumali, Ketheovama (Furkan dk. 72), Sedat, Mahatma Otoo, Beleck
Yedekler: Atilla, Asil Kaan, Kağan, Mehmet Boztepe, Rahmi Başaran, Serdar
Teknik Direktör: Giray Bulak
Adanaspor: İrfan, Veli, Hakan, Robert Feczesin, Onur Akbay, Rodrigo Longo Freıtas, Vasile (Eren Keleş dk. 76), Furkan Öçal (Famoussa Kone dk. 81 ?), Doğanay (Ahmet Dereli dk. 64), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
Yedekler: Özer Enes Soylu, İhsan Uğur Göktaş, Anıl Taşdemir, Andaç Güleryüz
Teknik Direktör: Eyüp Arın
Gol: Mahatma Otoo (dk. 37) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Doğanay Kılıç, Gökhan Sazdağ, Hakan Barış (Adanaspor)