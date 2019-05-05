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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 32. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi. Müsabaka Gazişehir Gaziantep'in 2-1 galibiyeti ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


20. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında Oğulcan Çağlaya'nın ceza sahasına ortasına Erhan Çelenk plase ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1


23. dakikada ceza sahası üstünde Okan Alkan'ın pasına Sedat Şahintürk'ün plase vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.


25. dakikada Sedat Şahintürk'ün şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.


56. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintük yaklaşık 20 metreden kaleci Günay Güvenç'i avladı. 1-1-


64. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Jefferson Nogueıra Junıor'un şutunu kaleci Vukovıc kornere çeldi.


85. dakikada Yalçın Kılıç'ın ortasına Mousa Sov'un kafa vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.


90. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında ceza sahası içine ortalanan topu Mousa Sov kafa ile ağlarla buluşturdu. 1-2



Stat: Atatürk


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Emin Yıldırım, Kamil Çetin


Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Foxı Ketheovama (Muhammed Ali dk. 72), Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo, Steve Beleck (Mehmet Boztepe dk. 55)


Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Oğuzhan Çapar, Serdar Güncü, Kağan Kayalı


Teknik Direktör: Giray Bulak


Gazişehir Gaziantep: Günay, Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Rydell Poepon (Mousa Sow dk. 80 ?), Kerim Avcı (Nogueira dk. 62), Segbefıa, Bjarnason, Erhan Çelenk (Da Silva dk. 74), Mehmet Erdem, Oğulcan Çağlayan, Uğur Aslan


Yedekler: Nihat Şahin, Gökhan Alsan, Kenan Özer, Kubilay Aktaş


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Goller: Erhan Çelenk (dk. 20), Mousa Sov (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep), Sedat Şahintürk (dk. 56) (Balıkesirspor Baltok)


Sarı Kartlar: Theodor Elmar Bjarnason, Ahmet Kesim, Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Furkan Çil, Vukovic (Balıkesirspor Baltok)

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