Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1- Giresunspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 27. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok evinde Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı..
Maçtan dakikalar
Dakika 11'de gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Okan sağ kanattan ceza sahası içine ortaladığı topa Sedat Şahintük vurdu. Top kaleci Anıl'da kaldı.
Dakika 27'de Foxı'nın ceza sahası içine ortaladığı topa Steve Beleck müsait durumda topa vuramadı. Balıkesirspor Baltok mutlak bir golden oldu.
Dakika 33'de gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk çalımlarla girdiği ceza sahası içinden attığı sert şut kaleci Anıl'da kaldı.
Dakika 44'de Giresunspor sağ kanattan Çağlar Birinci ile korner atışı kullandı. Ceza sahası içinde Dauda'nın kafa şutu üstten auta çıktı.
Dakika 49'da gelişen Giresunspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Reis'in boş kaleye plaselediği topu kale çizgisi üzerinden Okan topu uzaklaştırarak, mutlak golü önledi.
Dakika 60'da ceza sahası içinde topla buluşan Sedat Şahintürk müsait durumda topu auta attı.
dakika 65'de gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Furkan Çil'in yaklaşık 20 metreden attığı sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.
Dakika 88 Giresunspor'un serbest atışını Çağlar Birinci'nin serbest atışına Tevfik Altındağ vuruşu gol oldu. 0-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, İlker Emir
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Furkan Çil( Atilla Özmen dak.90+5), Doğa İşeri, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Foxı (Muhammed Ali dak. 58), Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo, Steve Beleck
Yedekler:,Oğuzhan, Kağan Kayalı, Cüneyt Köz, , Mehmet Boztepe, Rahmi Anıl
Teknik Direktör: Giray Bulak
Giresunspor: Anıl Atağ, Aykut Demir, Michel Landel (Crıstian Tanese dak. 62), Dauda (Mehmet Taş dak. 90+1 ?) , Muhammet Reis, Tevfik Altındağ, Volkan Okumak (Ozan Can dak. 69), Renan Da Silva, Çağlar Birinci, Berkan Yıldırım, Hüsamettin XX
Yedekler: Erkan Anapa, Bahadır Erol, , Emre Nefiz, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Goller: Tevfik Altındağ dak. 88 Giresunspor), Steve Beleck dak.90+5 Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kart: Glumac Dak.87, Vukovic 90+5 (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Renan Da Silva, Muhammed Reis, Tanese (Giresunspor), Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)