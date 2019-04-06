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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1 - İstanbulspor: 5

Spor Toto 1.

Lig'in 28. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok evinde İstanbulspor'a 5-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar:


16. dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Dere topu boş durumda bulunan İbrahim Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


26. dakikada Foxi'nin pasında Steve Beleck'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.


51. dakikada sağ kanattan Muhammed Demirci'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Atchom'un kafa vuruşu filelere gitti. 0-2


54. dakikada Muhammed Demirci'nin ortasında İbrahim Yılmaz kafayla topu ağlara gönderdi. 0-3


67. dakikada Foxi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Mehmet Boztepe meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3


75. dakikada İstanbulspor atağında topla buluşan Eslem Öztürk meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4


76. dakikada hakem Erkan Engin, Giray Bulak'ı tribüne gönderdi.


87. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Perovic topu Atilla Özmen'in yanından ağlara buluşturdu. 1-5



Stat: Atatürk


Hakemler: Erkan Engin, Serkan Çimen, Utku Tunavelioğlu


Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Okan Alkan, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Rahmi Anıl dk. 80 ?), Foxi, Sedat Şahintürk (Celal Emir dk. 85 ?), Mahatma Otoo, Steve Beleck


Yedekler: Asil Kaan, Oğuzhan, Kağan Kayalı, Furkan Çil, Serdar Güncü


Teknik Direktör: Giray Bulak


İstanbulspor: Muhammed Alperen, Wellongton Nascimento, Eslam Öztürk, Ali Dere, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz (Slavko Perovic dk.78), Onur Ergün, Muhammed Demirci (Arif Morkaya dk. 85 ?), Etoga Atchom, Tuncer Duhan, Muhammed Enes (Bauque dk. 58)


Yedekler: Umut Kaya, Onur Ural, Ali Aytemur, İbrahim Halil


Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 16 ve 54), Etoga Atchom (dk. 51), Eslem Öztürk (dk. 75), Perovic (dk. 87) (İstanbulspor), Mehmet Boztepe (dk. 67) (Balıkesirspor Baltok)


Sarı kartlar: Muhammed Ali, Cumali Bişi, Sedat Şahintürk, Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok)

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