Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 - Afjet Afyonspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 23. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
10. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk sol kanattan ortaladı, Mahatma Otoo'nun şutu kaleci Bekir'de kaldı.
34. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Ersel Aslıyürek, Glumac'tan sıyrılarak topu ceza sahası içine ortaladı. Topu tokatlayan Vukovic gol tehlikesini önledi.
54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sedat Şahintürk, sert bir vuruşla ağaları sarstı. 1-0
58. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Oltan Karakullukçu ceza sahası dışından attığı sert şut ile skoru eşitledi. 1-1
67. dakikada Nizamettin Çalışkan kaptığı topu ceza sahası içinde bulunan Steve Beleck ile buluşturdu. Steve Beleck'in plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
82. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Nazmi Candoğan'ın ortasına Ersel Aslıyürek kale dibinden auta attı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Akkaş, Burak Cansız
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Nizamettin Çalışkan (Muhammet Doğan dk. 87 ?), Sedat Şahintürk (Mehmet Boztepe dk. 90+3 ?), Mahatma Otoo, Steve Beleck, Foxi Ketheovama (Furkan Çil dk. 58)
Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Kağan Kayalı, Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör: Giray Bulak
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Metin Yüksel (Mehmet Güven dk. 72), Cenk Güvenç, Onurcan Güler (Musa Araz dk. 46), Nazmi Candoğan (Onur Ramazan Toprak dk. 85 ?), Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyürek, Oltan Karakullukçu
Yedekler: Ahmet Daş, İsmet Benli, Gökhan Kardeş, Taşkın İlter
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Goller: Sedat Şahintürk (dk. 54), Steve Beleck (dk. 58) (Balıkesirspor Baltok), Oltan Karakullukçu (dk. 58) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Tomislav Glumac, Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok)