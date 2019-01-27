Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 3 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 19. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada sol kanattan Doğa İşeri'nin ortaladığı topu Foxı Ketheovama kafa ile kaleye gönderdi. 1-0
21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Balıkesirspor defansı uzaklaştıramadı. Defasın arasına giren İbrahim Halil'in plase şutu gol oldu. 1-1
36. dakikada Sedat Şahintürk'ün kullandığı korner atışına Tomislav Glumac kafa ile ağlara gönderdi. 2-1
45. dakikada Mehmet Boztepe'nin çizgiden taşıdığı topu ortaladı. Ketheovama gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 3-1
56. dakikada soldan ceza sahasına giren Sedat Şahintürk'ün şutunda kaleci Ekrem ayaklarıyla topu kornere çeldi.
78. dakikada Sedat Şahintürk, sol çaprazdan vurdu yerde seken topu Kaleci Ekrem kornere tokatladı.
Stat:Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Tomislav Glumac, Doğa İşeri, Nizamettin Çalışkan (Kağan Kayalı dk. 90+1 ?), Kethevoma (Muhammed Ali Doğan dk. 66), Cumali Bişi, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk (Rahmi dk. 90+1 ?), Steve Beleck
Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Serdar Güncü, Celal Emir Dede
Teknik Direktör: Giray Bulak
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Talha Erdoğan dk. 74), Tolga Yakut (Kaan Gül dk. 38), Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Cemali Serter, Fıratcan Üzüm (Metehan Altunbaş dk. 68)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Utku Kızılkaya, Muhammet Yahya Akbulut
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Ketheovama (dk. 17 ve 45), Glumac (dk. 36) (Balıkesirspor), İbrahim Halil (dk. 21) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Cemali Serter, Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Ketheovama, Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)