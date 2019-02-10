Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 3 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor Baltok, Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
21. dakikada Steve Beleck'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Foxi, meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Sabri'nin yanından ağlara gönderdi. 1-0
56. dakikada hızlı gelişen Elazığspor atağında ceza sahasına gelen ortada Mustafa Eskihellaç'ın şutu filelerle buluştu. 1-1
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Boztepe'nin şutu direkten döndü.
68. dakikada Nizamettin Çalışkan'ın ortasında ceza sahasında Foxi'nin gelişine vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
76. dakikada Okan Alkan'ın ortasında Steve Beleck'in indirdiği topu Foxi ağlara gönderdi. 2-1
dı.
90+1. dakikada Steve Beleck'in içeriye çevirdiği topla buluşan Mehmet Boztepe meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Murat Temel, Bersan Duran
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi (Muhammet Ali Doğan dk. 48), Nizamettin Çalışkan (Furkan Çil dk. 88 ?), Sedat Şahintüek, Mehmet Boztepe, Beleck (Rahmi Anıl dk. 90+2 ?), Foxi
Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Kağan Kayalı, Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Giray Bulak
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri, Ahmet Burak, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Tufan Kelleci, Kadir Bekmezci (Bekamenga dk. 83 ?), Kadir Taşoğlu, Traore (Georgiadis dk. 61 ?, Serdar Özbayraktar dk. 75), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra
Yedekler: Ahmet Doğan, Cengizhan Akgün, Yiğitcan Erdoğan, Abdülkadir Kayalı
Teknik Sorumlu: İlhan Aydın
Goller: Foxi (dk. 21 ve 76), Mehmet Boztepe (dk. 90+1) (Balıkesirspor Baltok), Mustafa Eskihellaç (dk. 56) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Nizamettin Çalışkan, Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)