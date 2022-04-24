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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor:0 - MKE Ankaragücü: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 34. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


12. dakikada defansın arkasına sarkan Owusu, topla buluşur buluşmaz şutunu kaleye gönderdi. Önde yakalanan kaleci Yiğit müdahale edemeyince meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


14. dakikada defansın arkasına sarkan Halil İbrahim Çolak pasında Berk'i topla buluşturdu. Berk'in şutunu kaleci Bahadır kurtardı.


22. dakikada kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Halil İbrahim Çolak'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.


70. dakikada Yasin Güreler'in çevirdiği top savunmaya çarpıp ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı


Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Bedirhan Kolkoparan dk. 46), Berk Tosun (Muhammed Ali Doğan dk. 46), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik


Keleş, Batuhan İşçiler (Enes Karabulut dk. 85 ?) , Hüseyin Kayabey, Hasan Can Bingül, İbrahim Halil Çolak (Sedat Yiğit Kurnaz dk. 81), Cumali Bişi


Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, Oğuz Han Aynaoğlu, Görkem Altun, Birol Parkak, Berkay Aykurt


Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık


MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Ali Kaan Güneren dk. 55), Owusu (Cem Ekinci dk. 71), Ariyibi (İshak Çakmak dk. 55), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Bartolomeu (Mehmet Murat Uçar dk. 81 ?), Yusuf Abdioğlu, Chahechouhe (Eren Derdiyok dk. 81 ?)


Yedekler: Akın Alkan, Tiago Pinto, Hakan Öztürk, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama


Teknik Direktör: Mustafa Altındağ


Goller: Owusu (dk. 12), Yasin Güreler (dk 70) (MKE Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Hasan Can Bingül (Balıkesirspor)

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